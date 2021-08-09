歐元區8月Sentix投資者信心降至22.2 遠低於市場預期

根據市場研究機構 Sentix 在週一 (9 日) 發布的一項調查顯示，由於市場擔憂秋季或之後政府將再度實行新的防疫封鎖限制，歐元區 8 月 Sentix 投資者信心指數跌至 3 個月來新低。

數據顯示，歐元區 8 月 Sentix 投資者信心指數降至 22.2，遠低於 7 月份的高峰 29.8，並遠低於市場預期的 29.0。

現況指數則是升至 30.8，創下 2018 年 10 月以來的新高，連續第 6 個月上升。但是，預期指數落至 14，創下 2020 年 5 月以來的新低。

Sentix 董事總經理 Patrick Hussy 表示：「歐元區經濟持續成長，但是步伐明顯放緩。人們越來越擔心，隨著確診病例數的上升，秋季可能出現新的封鎖措施，並可能再次給對經濟帶來壓力。」

近期以來，Delta 變種病毒迅速擴散，導致多個歐洲國家感染數暴增，儘管住院人數並未出現急劇增幅，且疫苗接種率也持續增加，人們普遍認為，一旦感染情況加劇，可能進一步影響消費者的出門意願。

投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 歐洲經濟學家 Marchel Alexandrovich 曾表示：「疫情已經持續了 18 個月，我們早已習慣在家工作，並且對於支出花費更加小心。」

歐洲央行 (ECB) 預計，歐元區 GDP 將在今年底達到 4.6%，明年達 4.7%。經濟學家預計，今年下半年歐元區通膨率將進一步升高，並在 2022 年和 2023 年回落至遠低於歐洲央行 (ECB) 設立的 2% 目標。