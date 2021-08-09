〈美股盤前要聞〉美將公布6月JOLTs職位空缺 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 6 月 JOLTs 職位空缺。美國 10 年期公債殖利率來到 1.282%。美股期貨週一 (9 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.34%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨漲 0.14%。

1. 富國銀行：押 Fed 加快縮減購債為時過早

上周美國 7 月就業數據大好，讓市場預計聯準會有望更早啟動縮減購債行動，但富國銀行分析師對此項猜測持反對意見。

富國銀行證券部門宏觀策略主管 Michael Schumacher 表示，現在認為 7 月份的強勁數據，將推動聯準會更接近收緊仍為時過早。

Schumacher 強調，這份就業報告非常強勁，但不足以改變局勢。如果接連出現另一份強勁報告，才可能會改變聯準會的態度，因此還要看 10 月份的情況。Schumacher 預估，聯準會可能最早在今年 11 月開始縮減購債。此舉可能會給基準的 10 年期美國公債殖利率帶來上行壓力。

2. 通用雪佛蘭 Bolt 電動車再度召回

美國通用汽車於財報說明會表示，2021 年 Q2 純益報 28 億美元，另外該公司為了 Bolt 電動車的召回 (Recall) 問題，也提列了 8 億美元的準備金。而包含 Bolt 電動車召回費用在內的準備金，總額也來到 13 億美元。

對此，美國 CNBC 等媒體也都在報導中提到，他們認為 Bolt 電動車的召回費用，會造成通用汽車的業績滑落。

通用汽車執行長芭拉 (Mary Barra) 在財報說明會後向《彭博社》表示，他們的召回決定是因為把顧客安全列為優先，也因而提列了準備金。她還提到，該公司在 Bolt 電動車所使用的電池上頭，發現 2 種相當罕見的瑕疵。

3. 比特幣從 200 日均線下挫 市場情緒偏向看漲

經過上周末期間的大漲之後，加密貨幣在台北時間周一 (9 日) 普遍出現獲利回吐走勢。

據 Coindesk 報價，至台北時間 15:53，比特幣價格報 43655 美元，24 小時跌 3.0%，過去兩天比特幣價格上漲，一度升破 45000 美元。以太幣等主要幣種也普遍下挫，跌幅在 3-7% 之間，狗狗幣更是慘跌，24 小時跌幅達 8.6%。

Glassnode 的數據顯示，擁有超過 0.1 個比特幣的活躍位址，處於兩個月來的最高值，這也被認可為看漲信號。

4. 巴菲特減少庫藏規模 連 3 季賣出股票

儘管有超過 1440 億美元的資金可供他支配，但這位波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長第 2 季的資本部署卻顯得保守。根據周六 (7 日) 公布的季度財報，他僅實施 60 億美元的波克夏股票庫藏，為 2020 年年中以來最低，他還連續第三季淨賣出股票。

巴菲特近年來一直面臨著一個甜蜜問題：現金太多，機會太少。他一直在努力尋找方法，將這些資金用於回報更高的機會，這使得他將回購自家股票做為選項。

但現在，他更陷入了困境。由於缺乏流動性而已經成為挑戰的波克夏股票在最近幾個月上漲，第 2 季揚升 8.5%，隨著標普 500 指數攀升至新高，更廣泛的股票市場也變得更加昂貴，追漲並不是他所使用的策略。

5. 美股榮景將盡？華爾街大佬們看法兩極

美國勞動部上周五 (6 日) 公布非農就業人口意外增加 94.3 萬人，創下一年來新高，失業率也降至 5.4%，雙雙優於預期，帶動道瓊、標普齊刷新高。儘管如此，華爾街大佬們對美股未來走勢，看法仍兩極化。

「悲觀派」的美銀首席分析師 Jill Carey Hall 警告，她已經看到了美股賣出訊號，預估標普 500 指數今年內將跌至 3800 點，跌幅空間達 14%，而價值股是投資優選。

「樂觀派」的高盛分析師 David J. Kostin 則將今年底標普 500 指數目標價提高到 4700 點，較 7 月預估值增加 400 點，意味著今年下半年報酬率上看 7%。