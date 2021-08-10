加密貨幣回升 專家：Coinbase本周財報公布後股價看漲16%

Blue Line Capital 創始人兼總裁 Bill Baruch 日表示，儘管加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 股價受加密貨幣波動下跌，但負面情緒已經消失，認為其逾 6,000 萬的用戶將成為發展基礎，即使在比特幣、以太幣利空影響下，該公司股價也能回升。

Baruch 也說這對 Coinbase 周二（10 日）下午即將公布的第二季財報來說是個好兆頭。

Baruch 說，Coinbase 有個良好的趨勢線支撐，而且已突破楔形阻力線，並認為該公司股價有望上看每股 290 至 300 美元，也看好該公司財報與財測。

Coinbase 上周五股價上漲 1% 收每股 258.26 美元。周一盤前交易時段上漲 3.8% 至每股 268 美元。Baruch 預估該公司股價將漲到每股 290 至 300 美元，較上周五收盤價上漲 12 至 16%。

至截稿前比特幣報 45,900.77 美元，24 小時內上漲 4.49%，以太幣報 3,155.75 美元，24 小時內上漲 4.46%。

Chantico Global 創始人兼執行長 Gina Sanchez 表示，迪士尼 (DIS-US)2021 會計年度第三季財報也相當受矚目。

Sanchez 說，儘管迪士尼的影音串流平台 Disney + 在疫情間取得佳績，但疫情致使迪士尼主題樂園與影城關閉的 45 億美元損失，完全蓋過這一點。

不過他也表示，迪士尼將能逐步重振主題樂園營收，同時 Disney + 也替該公司開啟一條更有賺頭的收入管道，讓迪士尼將新的節目內容帶進市場，從而賺取更多收入。

迪士尼預定周四（12 日）盤後公布第三季財報。該股上周五收每股 177.13 美元，周一盤前表現欲振乏力。此外該股股價今年幾乎沒有變動，因為投資人擔心 Disney + 訂閱榮景已過。