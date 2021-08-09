力積電Q2純益季增6成 上半年EPS 1.75元 賺贏去年全年

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事會今 (9) 日通過第二季財報，受惠晶圓代工需求暢旺，在價量齊揚下，單季稅後純益 33.66 億元，季增 6 成，每股純益 1.07 元，上半年累計純益年增 1.7 倍，每股賺 1.75 元，賺贏去年全年；董事會並決議通過上半年盈餘每股擬配息 0.65 元。

力積電第二季營收 153.35 億元，季增 15.83%，毛利率 39.5%，季增 6 個百分點，營益率 27.57%，季增 6.12 個百分點；稅後純益 33.66 億元，季增 59.68%，每股純益 1.07 元。

力積電上半年累計營收 285.74 億元，年增 28.54%，毛利率 36.7%，年增 12.4 個百分點，營益率 24.73%，年增 11.83 個百分點；稅後純益 54.74 億元，年增 1.7 倍，每股純益 1.75 元。

力積電董事會今日並決議，上半年盈餘每股將配發 0.65 元現金股利，共將發放超過 22.13 億元股息，預計 8 月 25 日除息。

力積電目前所有產品產能均滿載，包括驅動 IC、電源管理 IC、記憶體等。力積電看好，今年營運將逐季成長，整體營收可望較去年成長 30-40%，獲利將翻倍增。