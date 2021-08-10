AMD財報後一路飆漲22% 分析師認錯 上調評級、目標價

AMD (AMD-US) 今年開頭的股價表現並不令人興奮，整個第二季股價幾乎持平，讓投資者不太有理由興奮地高價買進該股，但在 7 月 27 日公布財報以來，該股上漲 22% 之多，一路創下新高，令分析師也認錯並上調評價。

AMD 週一 (9 日) 股價下跌 2.30%，收 107.58 美元。

BMO 資本市場分析師 Ambrish Srivastava 週末報告將 AMD 評級從「表現不佳」調升至「符合市場表現」，並將目標價從 80 美元上調至 110 美元，新估值基於 2023 年獲利的 31 倍。

Srivastava 報告坦言，「我們對 AMD 股價表現不佳的看法顯然是錯的。」雖然他傾向保持耐心，但他也承認 AMD 明年的獲利預期已經上升，其「表現不佳」的評級已經不再合理。

他先前約莫 3 年的時間一直維持對 AMD 相當於「續抱」的評級，直到 1 月中旬才調降至「表現不佳」。Srivastava 堅持他轉為看跌是有道理的，因為 AMD 的高估值部分來自過去幾年競爭對手英特爾 (INTC-US) 的失誤，而 2022 年 AMD 對英特爾的市場份額增長將放緩。

Srivastava 指出，AMD 的獲利和營收估值可能還會再攀升。AMD 可能會進一步提高其強大的數據中心繪圖和處理晶片的產量，這一點「勝利」尚未反映在目前的估值上。

儘管英特爾推出下一代晶片，會令 AMD 市占率成長放緩，但「AMD 現在已經執行並實現了一個地位，即在可預見的未來作為英特爾可替代品的地位。」

在追蹤 AMD 股票的分析師中，近 60% 給予買進評級，約 40% 建議續抱，只有一人喊賣出，平均目標價 112.76 美元。