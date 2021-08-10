美國兩大穀商砸45.3億美元 共同併購大型雞肉生產商

美國兩大穀商 Cargill 和 Continental Grain 於 9 日 (週一) 表示，他們將以 45.3 億美元代價，共同出資併購美國的大型雞肉生產商 Sanderson Farms(SAFM-US)，把握雞肉價格上漲時機，強化肉品業務。

《日本經濟新聞》10 日 (週二) 報導，Cargill 和 Continental Grain 將透過合資公司、以每股平均 203 美元的價格向 Sanderson Farms 支付現金。這筆交易需獲得監管單位及 Sanderson Farms 股東的認可，計畫在 2021 年內或 2022 年初完成併購。

依照目前規劃，Sanderson Farms 和 Continental Grain 旗下的雞肉生產公司合併，並且成立一家非上市公司。Cargill 執行長 David MacLennan 針對這筆併購案表示，擴張雞肉肉品業務是因應消費者需求的重要手段之一。

Sanderson Farms 創立於 1974 年，該公司以密西西比州為據點，擁有 12 家肉品加工廠，員工人數 1 萬 7000 人。2020 年營收約 35 億美元，以雞肉肉品公司來說，在美國排名第三。1987 年在 NASDAQ 掛牌上市。這回併購消息曝光後，Sanderson Farms 股價也一度上揚約 7%。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，美國的雞肉肉品需求擴大。美國人在觀看運動賽事時，通常也會一邊啃著雞翅，依照美國「全國養雞協會」(The National Chicken Council) 說法，在新冠肺炎全球大流行的影響下，2020 年 3 月到 2021 年 1 月之間的雞翅營收年增約 1 成。