〈財報〉AMC第二季虧損收窄 法說會投資者大滿足 盤後漲近6%

美國最大連鎖電影院營運商 AMC (AMC-US) 週一 (9 日) 公布第二季虧損小於預期，並宣布年底前接受比特幣購買電影票，盤後交易漲近 6%。

儘管 AMC 執行長 Adam Aron 警告，公司仍面臨挑戰，但也表示只要國內票房至少達到 52 億美元，最快第四季就可望公布獲利。

Aron 在週一財報的電話會議上發布多項消息，多項消息直接滿足新投資者的需求，包括比特幣等新支付方式，以及更多種類的內容產品，如體育和預錄音樂會。

去年多月 AMC 電影院因防疫限制而遭關閉，今年夏季末起總算重新開張，但卻遇上 Delta 新冠變種病毒，病例再次上升，製片工作室也再次推遲新片上映。

截止 6 月底，AMC 全美 593 家影院已全部向公眾開放，而 335 家國際影院 (約佔 95%) 已經投入營運，雖然觀眾正在回歸，但人潮尚未恢復到疫情爆發前的水準。

AMC 表示，第二季電影院來客量達 2200 萬人次，高於第一季的 700 萬人次，但與疫情前的水準仍相差甚遠，例如 2019 年第二季出售 9700 萬張票，創下史上最高季度紀錄。

Aron 說：「我們還沒有獲勝，我們仍在賠錢，還在燒錢，但已經可以看到隧道盡頭的一絲曙光。」

第二季虧損縮減

財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

每股虧損：71 美分 vs. 91 美分

營收：4.447 億美元 vs. 3.821 億美元

AMC 第二季淨損自一年前 5.612 億美元或每股 5.38 美元的虧損縮減至 3.44 億美元或每股 71 美分，不僅虧損收窄，甚至低於分析師預期的 91 美分。

拿回電影院獨家放映權與其他宣布事項

Aron 透露，AMC 已與華納兄弟達成協議，華納兄弟工作室 2022 年所有影片將在電影院上映 45 天之後，才會進入串流媒體，讓電影院獲得獨家放映的權利將有助 AMC 恢復獲利，這也意味著，華納兄弟將 2021 年所有電影在其 HBO Max 串流媒體服務上與電影院同步上映的這項決定僅限今年。

截至 6 月 30 日，AMC 擁有約 18 億美元的現金和約 20 億美元的流動資金，靠著迷因力量，AMC 得以籌措現金，在電影院關閉的疫情時期不至於破產倒閉。

現在 AMC 開始將其籌集的現金用在營運上，例如購買或租用新劇院，以更好的座位和便利設施升級現有場所。他稱，除了先前宣布過的洛杉磯 2 個租賃地點，AMC 仍正與多達 8 個地點洽談租賃，這些地點之前由 Arclight Cinemas 和 Pacific Theatres 營運。

Aron 也宣布公司計畫開始接受顧客以比特幣購買電影票，以及年底前推出一些優惠。

散戶問及，是否有意與同為迷因股的 GameStop 合作一些電玩活動時，Aron 似乎表現出興趣，但稱公司彼此間尚未討論過這樣的想法。

AMC 股價在過去 12 個月上漲 656%，今年迄今上漲 1494%，然而，該股自 6 月的高峰已下降 53%。AMC 和 GameStop (GME-US) 是所謂的迷因股，其日常波動可能會由於賣空活動、社交媒體情緒和期權數量等非基本面因素而不穩定。