全球今年夏季併購交易忙碌 規模將近5500億美元

據報導，儘管傳統上 7 月和 8 月是併購淡季，但是根據彭博彙編的數據顯示，自 7 月初以來，全球併購的交易規模已經達到將近 5500 億美元，全球併購活動有望創下最忙碌的夏季。

近期的大規模交易之一，是美國數位支付平台 Square(SQ-US) 以 290 億美元的價格收購了澳洲金融科技公司 Afterpay。此外，新聞集團 (NWSA-US) 同意以 11.5 億美元從標普全球和 IHS Markit 手中收購 Oil Price Information Service。

小摩歐洲、中東和非洲的併購主管 Guillermo Baygual 表示：「各個資產類別的流動性、對公司董事會的信心、估值和行動主義，都支持了當前這些非常高的併購活動水準。這將會持續整個夏天，我們不認為不會出現重大變化。」

歐洲區主管 Dwayne Lysaght 表示：「隨著全球經濟復甦，全球併購市場超過疫情前的水準，更多企業尋求整合機會。」

不過，儘管這幾個月的併購交易活動旺盛，但來自美國的監管擔憂也持續加劇。美國總統拜登在上月簽署了行政命令，以打擊科技巨頭壟斷行為，減少企業併購並擴大市場競爭，可能意味著大筆併購交易將變得更加困難。

美國商會執行副總裁兼政策長 Neil Bradley 抨擊，拜登的行政命令建立在一種錯誤的信念之上，即美國經濟過於集中、停滯不前，無法產生刺激創新所需的私人投資。全國製造商協會 (NAM) 則是表示，拜登簽署的行政命令威脅要透過破壞自由市場來抵消美國經濟的進步。