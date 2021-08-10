〈財報〉孫正義軟銀集團首季獲利大幅回落 未公布財測

日本軟銀集團 (9984-JP) 在週二 (10 日) 盤後公布最新財報。2021 年度 (至 2022 年 3 月) 第一季的合併純益報 7615 億日圓、年減 39.4%。該集團在去年同期脫手美國大型通信公司 Sprint(現在的 T-Mobile US) 股票，也因而造成當時的獲利激增，這也導致今年首季的獲利表現出現回落。

另外在 2021 年度的財測方面，軟銀集團表示由於不確定因素過多，在合併業績方面難以進行預測，所以並未公布相關數據。

軟銀集團股票 10 日 (週二) 收在每股 6831 日圓，較上個交易日上漲 0.9% 或 61 日圓。

基於 IFRS 會計準則的 2021 年度第一季合併財報關鍵數據：

營收報年增 15.6% 至 1 兆 4791 億日圓。

稅前利益報年增 55% 至 1 兆 2924 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 39.4% 至 7615 億日圓。

該集團旗下的願景基金 (SVF) 在投資具有成長潛力、且股票未上市的 AI 人工智慧新創公司方面取得豐碩成果，獲利高達 2356 億日圓、遠高於去年同期獲利的 1296 億日圓。在願景基金的眾多投資對象當中，像是中國叫車服務的滴滴出行等業者，都在這段期間掛牌上市。

這也使得軟銀集團在截至 2021 年 6 月底止，於帳上認列高額的未實現利益，也因而拉高了公司業績。

不過，值得留意的是，滴滴出行在進入 7 月之後因遭到中國當局監管，而造成股價大跌。當前滴滴出行的股價已較 6 月底時重挫 3 成。

除此之外，還有多家被願景基金看中的公司、在上市之後的股價表現也都差強人意。種種原因也對軟銀集團第二季 (7 至 9 月) 的獲利表現帶來隱憂。