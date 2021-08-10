緯軟看旺下半年IT、製造業動能 全年雙位數成長

IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望下半年，緯軟看好成長動能來自 IT / 高科技、製造業轉型需求增溫，隨著客戶規模放大，營收規模也將同步成長，全年維持雙位數成長目標不變。

緯軟表示，去年打入中國指標科技網路、電商供應鏈後，業務穩健成長，預期客戶需求將持續大幅成長，成為下半年營運主力，製造業客戶則以資通訊產業 (ICT) 需求最為強勁，若以地區來看，中國業務成長最快，日本、歐美則受疫情影響下滑。

展望全年，緯軟表示，由於營收組成有 80% 客戶是既有客戶，預期今年營收除 2、5、10 月有長假影響下滑外，將呈現逐月階梯式成長，至於近期中國等地疫情再起，因已備妥遠距辦公方式，預期影響有限，下半年毛利率則估維持上半年水準。

緯軟指出，今年將加速拉升指標客戶端市占率，同時擴大攬才，截至 6 月底員工數已達 7000 人，較去年底 5800 人、成長約 2 成，下半年將持續召募人才。

法人也關注緯軟在電動車布局，緯軟表示，今年業務較去年穩健，但整體營收占比仍低於 5%，將積極參與客戶在電動車軟體開發、數位業務化、高精地圖、充電樁換電站軟體、運維等項目，認為今年將有倍數增長，成長性優於其他領域。

營收占比方面，緯軟上半年仍以 IT / 高科技業務為主，占比達 44%，金融、電信、製造業則各占 28%、15%、8%，其他則維持 5%，若依地區來看，中國占比提升至 60%，台灣 16%，日本及歐美則分別有 13%、12%。

緯軟第二季營收稅後純益 1.1 億元，季增 2.71%、年減 24.42%，每股純益 1.68 元，上半年純益則達 2.19 億元、年增 3.9%，每股純益 3.32 元；緯軟 7 月合併營收 5.29 億元，月增 5.52%、年增 18.75%，續創歷史新高，累計前 7 月營收 33.63 億元，年增 17.06%。