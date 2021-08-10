六角Q2獲利年增2成 看營運已築底 下半年彈升

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1745 萬元，年增 22%，每股純益 0.4 元，在疫情衝擊下，透過全球布局穩住獲利，六角指出，第二季營運落底，預期第三季起國內餐飲業將逐步回溫，最艱難情況已過，而海外市場下半年有望動能增強、至明年達強力復甦階段。

六角表示，旗下 Chatime 日出茶太在全球各地的門市皆已恢復正常營業，外銷比重達 90% 的天恩粉圓，也重回成長軌道；在中國市場，轉投資中國杭州瑞里同樣保持穩健增長。

六角上半年因海外銷貨表現不俗，加上轉投資公司股利入帳，穩住獲利，合併營收 20.48 億元，年增 20.01%，營業毛利 8.32 億元，年增 13.79%，毛利率 40.63%，年減 2.22 個百分點，營業利益 6913 萬元，年增 3.31%，稅後純益 4288 萬元，年增 90.42%，每股純益 0.99 元。

就第二季來看，六角合併營收為 9.57 億元，年增 12.51%，營業毛利 3.77 億元，年增 11.09%，毛利率 39.36%，年減 0.5 個百分點，營業利益 2586 萬元，年減 45.12%，營益率 2.7%，年減 2.84 個百分點，稅後純益 1745 萬元，年增 21.86%，每股純益 0.4 元。

展望後市，六角認為，國內疫情逐漸緩和，並開放餐飲內用，預期第三季起餐飲業將逐步回溫，最艱難情況已過。

在海外，疫苗覆蓋率高地區如北美、澳洲與歐洲等地的日出茶太據點，同店營收成長率均已恢復至疫前水平，部份國家如澳洲、加拿大等，同店營收成長率更達 35-50% 不等。

儘管另一主力市場東南亞目前仍處於疫情高風險區，六角說明，但門市都已正常營業，營運逐步回溫。

六角預期，營運已於第二季築底，全年全球門市仍將淨增 200 店，並新增三個國家代理商，下半年營運動能回溫揚升、遍地開花，到明年更可望達到強力復甦。