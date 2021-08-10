realme看好半導體供需回穩 目標明年底全球銷量再破億支

realme 台灣市場商務長鍾湘偉今 (10) 日表示，歷經三年時間，在今年 7 月時在全球手機銷量已達 1 億支，雖然全球半導體供應吃緊，未來回穩後，將持續拉升 5G 產品比重，目標明年底前銷量再拚上億支。

鍾湘偉表示，realme 從 2018 年進入市場，三年即達 1 億支銷量目標，以業界來說速度算快，關鍵包括抓住消費者需求並再價格上具有競爭力、積極與消費者溝通，觀察市場變化，以及透過既有資源快速增加品牌能見度。

realme 在台灣擠進銷量前五名，鍾湘偉指出，今年台灣銷售維持手機 + IoT 雙引擎策略，除持續提升手機品牌知名度外，目前 5G 手機占比約 6 成，雖然全球半導體供需緊張，不過隨著供應鏈回穩，將逐步擴大 5G 產品比重。

IoT 方面，鍾湘偉表示，下半年將陸續推出大尺寸電視、空氣清淨機、掃地機器人等 IoT 產品，劍指台灣第三名位置，帶動市佔率攀升。

鍾湘偉提到，realme 以電商起家，近期則持續拓展實體通路計畫，包括與電信商、品牌商以及連鎖超商等，其中已與 7-11 合作，將搭配振興方案提供多項產品，另外也在新北與台南評估開設新門市。