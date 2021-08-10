〈美股早盤〉參院表決兩黨基建案在即 美股開盤平淡、Fisker暴漲20%

美國參議院表決兩黨基建法案前夕，美股週二 (10 日) 開盤平淡。截稿前，道瓊工業指數小漲 24 點或 0.07％，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.07％，費半跌 0.1%。在獲摩根士丹利大幅調升目標價後，電動車新創 Fisker 開盤飆逾 20％。

因 Delta 變種病毒持續在接種率偏低地區蔓延，美國新增確診數和住院數創下 6 個月新高。《路透社》針對公共衛生數據進行統計，發現全美平均新增確診數已連 3 天達 10 萬例，較過去一週增加 35%，過去一週內住院人數也上升 40%，死亡人數上升 18%。

全美疫情升溫之際，市場也持續關注基建法案最新進展。

參院週二 (10 日) 將就規模達 1 兆美元的兩黨基建法案進行表決，該法案包含 5500 億美元的交通和寬頻建設支出，一旦在參院闖關成功，兩黨基建法將在今年秋天提交眾議院審議。

與此同時，參院還將對 3.5 兆美元的預算支出進行討論，預算支出涉及未來 5 年的道路、橋樑修建項目，以及未來十年的社會福利計畫。

克理夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 及芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 也將在週二稍晚發表談話，由於市場仍不確定 Fed 是否提早收緊貨幣政策，市場將尋求更多央行政策動向的相關線索，以及週三公布的 CPI 通膨數據。

大宗商品市場部分，油價自週一暴跌後已有所回升，截稿前，布蘭特原油期貨漲 1％，至 69.75 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨漲 1.3％，至 67.37 美元，金價小漲 0.05％，至 1727.3 美元。

截至台北時間週二 (10 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 24.62 點或 0.07%，暫報 35126.47 點

那斯達克綜合指數上漲 17.49 點或 0.12%，暫報 14877.66 點

標普 500 指數上漲 2.92 或 0.07%，暫報 4435.27 點

費半下跌 4.23 點或 - 0.12%，暫報 3395.53 點

台積電 ADR 下跌 0.21% 至每股 117.97 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.314%

紐約輕原油上漲 1.34％ 至每桶 67.37 美元

布蘭特原油上漲 1.03% 至每桶 69.75 美元

黃金上漲 0.05% 至每盎司 1727.30 美元

美元指數上漲 0.16% 至 93.085

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AMC 娛樂 (AMC-US) 早盤上漲 8.67％，至 36.73 美元。

防疫限制措施解除，帶動人流重回電影院，美國最大連鎖院線 AMC 娛樂公布 2021 年 Q2 營收高於預期，虧損低於預期，並宣布年底將支援比特幣付款。

Fisker(FSR-US) 早盤上漲 20.63％，至 18.13 美元。

摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 看好電動車新創 Fisker 的成長空間，將股票評級定為「增持」，目標價升至 40 美元，較週一收盤價漲 166%，最樂觀目標價高達 90 美元，漲幅空間達 524%。

堪薩斯城南方鐵路 (KSU-US) 早盤上漲 6.35％，至 286.72 美元。

加拿大太平洋鐵路 (Canadian Pacific Railway) 將收購堪薩斯城南方鐵路的報價上調 20 億美元，至約 273 億美元，即每股約 300 美元，與加拿大國家鐵路 (Canadian National Railway) 之間的競購戰再度擴大。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 NFIB 小企業信心指數報 99.7，預期 102，前值 102.5

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 首席投資長 Mark Haefele 認為，市場風險依舊存在，雖然迄今為止，通膨數據並非市場的主要驅動因素，但週三公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 有可能引發市場波動，尤其考慮到通膨已超越峰值的預期。

摩根大通 (JPMorgan) 私人銀行部門全球市場策略師 Elyse Ausenbaugh 表示，對 Delta 變種病毒的擔憂很多都過於誇大，雖然許多投資人將 Delta 視為主要風險，她認為 Delta 不會影響長期觀點，投資人最終仍會關注超級強勁的基本面，例如寬鬆的金融環境、強勁消費需求以及勞動力市場復甦。