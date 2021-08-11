知名大空頭警告：市場進入風險階段 散戶小心被割韭菜

週二 (10 日) 以歷史為鑑，散戶大量湧入美股市場，卻遭養套殺的情景屢見不鮮，華爾街知名大空頭 Jim Chanos 警告，隨著投機性市場出現更多危險訊號，較晚進場的散戶們可能要自行承擔後果。

新冠疫情創造的歷史性反彈吸引大量的新散戶投資者參與到股市中，許多人被吸引到這市場中波動最大、風險最大的領域，以炒短線獲取暴利，包括 AMC、GameStop 的迷因股的軋空風潮。

全球最大空頭避險基金 Kynikos Associates 聯合創始人、知名大空頭 Jim Chanos 稱，讓更多投資者和散戶參與市場的問題是，這種情況似乎總是發生在每個週期的末尾，好比 1999 年美股泡沫高峰。當時股民槓桿開爆、眾人借錢炒股，美融資餘額破空前紀錄。

Jim Chanos 稱：「在我看來，最近幾個週期的問題是，讓大戶、內部人員在高點時倒貨給散戶韭菜們。」

散戶進場購買股票像韭菜一樣生生不息，等股票漲得差不多，「大戶」們便大舉賣出，股市反轉下跌，新散戶們就會被套在高位，導致認賠出場，這就是所謂的「割韭菜」。

Jim Chanos 認為當前市場狂熱正創造一個詐欺的黃金時代，華爾街除了聯準會還有其他的印鈔機，人們正在為各種各樣的事情籌錢，加密貨幣瘋漲，透過 SPAC 合併借殼上市的公，電動汽車充電公司上市越來越多，事情開始變得危險。

Jim Chanos 不過隨著時間的流逝，問題終究會被暴露出來，他警告：「我只是認為最晚進場的散戶可能會吸取慘痛的教訓。」

Jim Chanos 出生於 1958 年，畢業於耶魯大學，早期 Jim Chanos 以做空美國能源公司安隆、保險公司 Baldwin-United 而聲名大噪，近期他也精準地做空瑞幸咖啡。但他近六年大幅做空特斯拉 (TSLA-US) 卻在去年慘遭滑鐵盧，特斯拉股價從年初 83.67 美元一路漲到 705 美元。

Jim Chanos 正在做空全球院線龍頭 AMC (AMC-US)，他認為 AMC 基本面變得更糟、不可能盈利，市場投資 AMC 的原因是錯誤的，Kynikos Associates 目前擁有 AMC 少量的看跌期權。

截稿前，AMC (AMC-US) 股價一路下滑 5.36%，暫報每股 32.02 美元。