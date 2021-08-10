三發地產將標售高雄帶建照商五建地 9/10開標

三發地產 (9946-TW) 位在高雄市苓雅區商業區帶建照建地將公開標售，基地爲 20 米寬的中正一路，基地三面臨路，土地面積 718.13 坪，土地使用分區為第五種商業區，包含 30% 的容積移轉。三發地產此一建地委託商仲第一太平戴維斯標售，開標日 9 月 10 日。

商仲第一太平戴維斯指出，本次標售的苓雅區商業土地，位於高雄市核心區，鄰近高雄衛武營藝術中心、高雄文化中心與國立科學工藝博物館，生活機能豐富。

該基地距離高雄捷運橘線五塊厝站僅 30 公尺，交通便利，未來更有輕軌環狀線經過，南面正臨五塊厝公園，享有永久棟距與廣大樹海等優勢。本案已取得建築執照，並申請容積移轉 30% 及容積獎勵約 15%，允建容積率大幅提升為 1218%，未來可興建地上 29 層、地下 6 的高品質住宅，打造區域指標型住宅建案。市場估，此高雄建地標售案，每坪底價在 220 萬元。

第一太平戴維斯指出，3 級警戒解除後交易回暖，7 月大型土地與商用不動產交易金額達 421 億元，月增率 180%，回到疫情前的交易水準，其中建商購地反彈力道最為強勁，7 月的整體交易中，建商貢獻超過 7 成金額 (328 億元)，其次科技業佔 10%(42 億元)。

在市區土地稀缺難尋下，不少建商甚至瞄準購入整棟的商辦、旅館、汽車旅館或賣場，以取得精華地區的土地，例如永碩投資斥資 27 億元買下高雄華園大飯店、興富發以 15.6 億元買下高雄大益商旅等。

總計今年前 7 月，建商購置不動產金額已達 1531 億元，比去年同期大幅增加 33%，顯示建商對於住宅市場後市仍相當看好，瞄準自住剛需市場，持續擴充土地庫存。而三發地產由於南部土地庫存無虞，故此將土地資產一部份作適度調整，以豐沛資金為後盾，積極為北部未來購地投資做布局。