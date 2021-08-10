遠傳出售內湖大樓 7月每股賺0.59元締新猷 拿下單月獲利王

電信三雄今 (10) 日公告 7 月自結數，遠傳 (4904-TW) 受惠出售內湖大樓給聯發科 (2454-TW)，7 月稅後純益 19.35 億元，月增 186.67%、年增 153.6%，每股純益 0.59 元，創歷史新高，EPS 首度贏過中華電 (2412-TW) 的 0.38 元、台灣大 0.34 元，奪下單月獲利王。

前 7 月獲利方面，中華電以 2.67 元坐穩獲利王寶座，超越台灣大的 2.36 元、遠傳 1.76 元。

中華電

中華電 7 月營收 165.6 億元，月減 2.15%、年增 1.6%；營利率 21.98%，月增 0.1 個百分點、年增 0.26 個百分點；EBITDA 68.4 億元，月減 0.73%、年增 3.2%；稅後純益 29.7 億元，月減 3.57%、年增 6.6%，每股純益 0.38 元。

中華電前 7 月營收 1162.6 億元，年增 3.6%；營利率 22.39%，年增 0.4 個百分點；EBITDA 482.5 億元，年增 6.4%；稅後純益 207.2 億元，年增 5.5%，每股純益 2.67 元。

中華電表示，受惠網際網路金融應用加值服務、5G 用戶數增加，推升行動服務營收成長，以及宅經濟需求帶動數據網路和寬頻接取營收提升，抵銷資通訊專案營收之減少，推升整體營收較去年成長。

中華電指出，與第三季財測達成率相較，營收約略持平，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超過預期。

遠傳

遠傳 7 月營收 67.17 億元，月增 0.54%、年增 7.04%；EBITDA 23.1 億元，月減 2.12%、年減 2.35%；稅後純益 19.35 億元，月增 186.67%、年增 153.6%；每股純益 0.59 元。

遠傳前 7 月營收 470.51 億元，年增 6.12%；EBITDA 160.96 億元，年減 0.3%；稅後純益 57.19 億元，年增 10.53%，每股純益 1.76 元。

遠傳表示，受惠用戶穩定升級 5G，加上資通訊業務和 friDay 購物業績成長，推升單月營收較去年增加，且月營收連 9 個月正成長。另外，數位轉型效益持續顯現，7 月新經濟營收年增 22%，資通訊業務營收年增 28%；再疫情帶動遠距工作需求下，雲端服務營收年增 65%、物聯網營收年增 104%、資安業務營收年成長率達 11%。

遠傳指出，疫情期間 friDay 影音收視人數屢創新高，整體收視人數較去年同期成長超過 1 倍，此外，在防疫與民生需求帶動下，friDay 購物營收年成長率達 36%。

台灣大

台灣大 7 月營收 125.81 億元，月減 8.02%、年增 21.14%；營利率 11.92%，月增 0.52 個百分點、年減 0.68 個百分點；EBITDA 29.2 億元，月減 2.01%、年增 11.37%；稅後純益 9.6 億元，月減 11.93%、年減 6.8%，每股純益 0.34 元。

台灣大前 7 月營收 863.15 億元，年增 17.31%；營利率 10.89%，年減 2.61 個百分點；EBITDA 192.6 億元，年增 4.48%；稅後純益 66.4 億元，年減 10.15%，每股純益 2.36 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎成長，其中，行動業務方面，因疫情趨緩門市進店人流回穩，5G 高資費手機案、好速成双及 mo 幣多等方案申辦動能皆提升，加上電子商務表現不俗，推升 7 月、前 7 月營收較去年成長。

俞若奚指出，5G 行動業務開台屆滿一周年，推動行動服務營收自三月起維持連五個月年成長，智慧型手機月租用戶 ARPU 亦保持成長。