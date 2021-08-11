NASA太空衣研發進度滯緩 馬斯克自告奮勇要幫忙

CNBC 周二（10 日）在推特引述美國太空總署（NASA）監察報告，表示 NASA 的太空衣研發計畫落後表定時間，成本估計將超過 10 億美元，隨後馬斯克便回覆推文：「如果有需要的話，SpaceX 可以效力」。

(圖片：擷取自推特)

馬斯克的 SpaceX 已為自家太空船飛龍號（Crew Dragon）的太空人研發與製作太空衣，主要設計是在船艙火災或減壓時保護太空人。不過製作太空衣是一項複雜且具挑戰性的工作，須考慮到外太空嚴峻的環境。

NASA 發言人就馬斯克的提議發表聲明，表示 NASA 在上月就要求航太產業公司對購買商用太空衣、硬體與服務提供意見回饋。

馬斯克的提議是為回應 NASA 督察長的一份報告，內容指出，目前國際太空站站服役的太空衣已是 45 年前設計的舊款，而砸錢研發的太空衣卻遲遲沒有成果。

自 2007 年以來，NASA 已推動 3 個不同的太空衣研發計畫，這段期間陸續投入 4.201 億美元用於開發，不過目前還需要再投資 6.252 億美元進行測試與認證，到 2025 年時，總成本將超過 10 億美元。

除了成本飆升，督察長也表示，由於資金短缺加上新冠疫情的影響與技術挑戰延誤開發時間，新的太空衣最快要在 2025 年 4 月才能使用，而 NASA 一開始預估是 2023 年準備就緒。

SpaceX 並未對是否已開始研發自家商用太空衣置評，雖然該公司尚未公開披露太空衣計畫，但對 NASA 購買私人開發太空衣與太空服務計畫深感興趣。