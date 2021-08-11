眾議院恐擱置基建案表決 議長佩洛西：3.5兆預算案通過再來談

美國參議院周二 (10 日) 通過兩黨協議的 1 兆美元基建案後，接下來只要眾議院通過便能正式落地，但基建法案將在眾議院面臨挑戰，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 與民主黨進步派要求參院必須先通過 3.5 兆美元預算案，才會放行基建案。

眾議院民主黨進步派人士亟欲通過聚焦人文社會、氣候、醫療的 3.5 兆美元預算案，以在 2022 年美國期中選舉前兌現承諾。眾議院原定 9 月 20 日復會，周二眾議院多數黨領袖 Steny Hoyer 表示，可能會在 8 月 23 日提前復會，以研擬大規模的政府預算案。

進步派人士表示，只有在參議院通過 3.5 兆美元預算，才會進一步推動 1 兆美元的基建案，眾議院議長佩洛西也對此表示支持，並說在預算案通過前她不會提出基建案表決。

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schume) 也在周二通過基建案後、正式休會前，提出預算案的決議。

民主黨參議員周一提出 3.5 兆美元聚焦「人文基建」的預算案，其中包括拜登多項優先施政項目，如醫療保險、兒童照護、免費社大、公共住宅、氣候變遷，財源可能是課徵富人稅和提高企業稅。

預算案決議預計將透過和解程序進行簡單多數決，僅需要 50 票同意票即可通過。若民主黨此策略能奏效，將能實現其期中選舉前兌現政策的目標，也有望成為眾議院議長保持該院多數席位的關鍵。