智慧穿戴需求迫切 毅嘉急開兩條產線 下半年營運逐季攀升

美國智慧穿戴大廠下半年新品齊發，看好疫情持續推升穿戴裝置需求，毅嘉 (2402-TW) 表示，大廠近期積極下單，產能供不應求，也急開兩條機構件產線因應，預期本季機構件營收將季增逾 4 成，第四季再攀升。

毅嘉產品主要分為車用軟板與機構整合元件，其中，機構整合元件受惠下半年迎來消費性電子出貨旺季，7 月機構件營收一舉攀升至 1.74 億元，月增 37%、年增 61.11%。

據悉，美國智慧穿戴裝置大廠第一季營收就高達 10.7 億美元，年增 25%，看好疫情持續帶動健康潮流、智慧穿戴市場成長，估全年營收將達 46 億美元，年增近 1 成，拚連 6 年成長，且高達 95% 產能在台灣製造。

該美國智慧穿戴裝置大廠，就是毅嘉機構整合元件前三大客戶，毅嘉透露，本季該客戶拉貨力道明顯轉強，現有產能供不應求，已加開兩條組裝線因應，需求動能有望延續至年底。

法人估，毅嘉 8、9 月機構整合元件營收將與 7 月相當，第三季業績有望衝破 5 億元，來到 5.22 億元，加上車用軟板出貨維持高檔，本季整體營收可望季增 10-15%、挑戰 18 億元，可望寫近一年新高，第四季再成長。

至於車用軟板，毅嘉指出，因應台、陸系客戶擴產與產能配置需求，台灣廠區啟動擴產計畫，目前已進入認證階段，預計年底前完成；車用需求仍相當強勁，訂單能見度短，不過由於供應鏈吃緊以及缺料，預期缺料問題將影響下半年車用軟板成長幅度。

毅嘉主要產能分布在中國、台灣及馬來西亞，其中馬來西亞廠以 5G 相關 OFC 光通訊產品為主，雖受疫情影響，產線人力降至 6 成，擴產計畫延宕，但廠區月營收貢獻僅 700-1000 萬元，比重約 1%，對營運衝擊小。

毅嘉 7 月營收 5.59 億元，寫今年次高，月增 2.8%、年增 31.05%；前 7 月營收 38.17 億元，年增 46.05%；第 2 季稅前盈餘 6614 萬元，較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘 0.22 元；上半年稅前盈餘 1.14 億元，年增 83 倍，創 7 年同期新高，每股稅前盈餘 0.37 元。