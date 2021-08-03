出貨旺 毅嘉7月營收5.59億元 年增逾3成

毅嘉 (2402-TW) 受惠車用與消費性電子產品出貨暢旺，7 月營收 5.59 億元，寫今年次高，月增 2.8%、年增 31.05%；前 7 月營收 38.17 億元，年增 46.05%，下半年有望維持成長態勢，惟缺料影響成長幅度。

從產品結構來看，軟板產品 7 月營收 3.85 億元，月減 7.67%、年增 20.69%；機構整合元件產品營收 1.74 億元，月增 37%、年增 61.11%。

展望後市，毅嘉表示，下半年為傳統出貨旺季，車用及消費性電子產品客戶拉貨動能轉強，整體營運正向看待，惟供應鏈供貨吃緊情況仍然嚴峻，缺料緩解速度將影響下半年度營運成長幅度。

毅嘉主要產能分布在中國、台灣及馬來西亞，中國蘇州廠以生產軟板為主，共有 35 條產線，因應客戶需求，今年將新增車載硬板產線，總產能將提升 20-30%；馬來西亞廠則因應美中貿易戰，目前以 5G 相關 OFC 光通訊產品為主。

毅嘉也公佈自結數，第 2 季稅前盈餘 6614 萬元，較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘 0.22 元；上半年稅前盈餘 1.14 億元，年增 83 倍，創 7 年同期新高，每股稅前盈餘 0.37 元。