迅得發私募與家登結盟 合作搶攻半導體EUV商機

迅得 (6438-TW) 今 (11) 日董事會通過，發行私募股 6000 張以內額度，由家登 (3680-TW) 以每股 95 元價格認購，雙方將結盟攜手合作開發先進製程更完整解決方案，提升極紫外光 EUV 製程產品良率。

家登參與迅得私募案，預計首次認購 4000 張私募股，在 8 月底前完成繳款，家登未來將持有迅得 4-5% 的股權。

迅得在 2 年前成功將設備導入晶圓廠潔淨製程內，今年更與家登攜手合作開發先進製程更完整解決方案，有助於提升極紫外光 EUV 製程產品良率，迅得總經理王年清指出，迅得原與家登有合作開發案在進行中，產品原型機並將進入晶圓廠測試中，確認由家登參與迅得私募，將使雙方的合作關係更加密切。

王年清認為，家登與迅得合作半導體設備開發案，預計 2022 年開始貢獻營收。

迅得為國內第一家進入半導體 Fab 內 AMHS 主要供應大廠，家登為全球關鍵材料創新技術的整合服務商，雙方正式確立合作模式，迅得與家登策略聯盟的第一個合作案為 EUV Lite Purge Stocker 方案，即將在本月完成出機，待客戶驗證後期待能快速擴大普及率，為各大半導體廠採用。

此外，迅得擁有半導體智慧倉儲系統等自動化物料搬運系統專業能力，下一步家登也會借重迅得專業自動化的工程服務，加速跨足半導體光罩倉儲自動化搬運系統佈局。