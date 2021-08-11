樺漢Q2純益季增5成 EPS 3.13元 上半年賺逾半股本

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，稅後純益 3.01 億元，季增 53.3%、年增 0.4%，每股純益 3.13 元；上半年稅後純益 4.98 億元，年增 2.4%，每股純益 5.2 元。

樺漢第二季營收 228.05 億元，季增 12.9%、年增 22.9%；毛利率 22.6%，季減 1 個百分點、年減 2.5 個百分點；營益率 2.3%，季減 0.5 個百分點、年減 2.4 個百分點；稅後純益 3.01 億元，季增 53.3%、年增 0.4%，每股純益 3.13 元。

樺漢上半年營收 429.96 億元，年增 18%；毛利率 23%，年減 2.3 個百分點；營益率 3.5%，年減 0.6 個百分點；稅後純益 4.98 億元，年增 2.4%，每股純益 5.2 元。

樺漢表示，第二季受惠歐美經濟解封後，帶動包括智能零售、娛樂博弈等應用出貨，雖然面臨原物料與運輸成本上漲、及新台幣匯率升值等干擾毛利率表現，但在營收規模放大下，純益維持成長態勢。

展望下半年，樺漢認為，目前三大事業體的營運保持良好的成長動能，營運將逐季向。

樺漢今日也公告 15 億元的私募可轉債完成定價，轉換價 220.7 元，較今日收盤價 209.5 元，溢價幅度約 5.3%，樺漢表示，若全數轉換，對股權可能稀釋情形約為 6.56%。