7月非農鳴聲一響！Fed縮減購債蓄勢待發

週五 (6 日) 美國勞工部公布 7 月新增非農就業人數大增 94.3 萬人，超乎華爾街預期，而美國 7 月失業率報 5.4%，也低於華爾街預期 5.7%。

市場經濟學家認為，美國強勁的 7 月新增非農報告，將能夠支持聯準會啟動減碼購債 (Taper) 的意願，聯準會年內宣布 Taper 可能性大增，但前提是疫情不會損害經濟和在夏季稍晚時的招聘步伐。

7 月非農報告關鍵數據：

非農新增就業 94.3 萬人，預期增加 92.5 萬人，前值自 85 萬人上調至 93.8 萬人

失業率報 5.4％，預期 5.6%，前值 5.9%

平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.7 小時，前值 34.7 小時

平均每小時薪資年增率報 4.0％，預期 3.9%，前值 3.6%

平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.3%，前值 0.3%

勞動參與率報 61.7％，前值 61.6％

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示：「這是一個很好的數字，可以讓 Fed 做好準備並逐步縮減購債規模。」

Taper 將是最終提高利率的第一步，Fed 預計將在 2023 年實現這一目標。資產購買的逐步縮減預計需要 10 個月或更長時間。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，這個數字有很多值得欣賞的地方，股市似乎喜歡它，美元和美債殖利率都在上升，這暗示投資者認為類似的資料可能最終會促使 Fed 採取行動。

Diane Swonk 稱：「實施 Taper 的時機很大程度上將取決於新冠疫情狀況，我仍然認為他們會在年底前行動。」

7 月底美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新聲明中表示：「經濟在實現這些目標方面取得了進展，委員會將在即將召開的會議上繼續評估進展。」Fed 主席鮑爾補充，在 Taper 之前，他希望在未來幾個月看到一些強勁的就業數據。

NatWest Markets 全球策略主管 John Briggs 表示，看起來經濟正在繼續取得實質性進展，7 月非農就業報告有一個不錯的數字，意味著 9 月份 Fed 仍將討論縮減購債規模，若 9 月新增非農就業報告中取得又一個強勁的數字，將會滿足 Fed 所謂的實質性進展。