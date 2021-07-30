亞太電5G加速器首度跨國徵案 協助22支新創團隊應用落地

亞太電 (3682-TW) 今 (30) 日舉行 5G 加速器第三期開訓典禮，總經理黃南仁表示，加速器首次進行跨國徵案，並與菲律賓、泰國電信通訊商合作，選出 22 個新創團隊，將協助新創團隊與專網場域銜接與產品測試。

亞太電第三期 5G 加速器鎖定 5G+AIoT，從百支團隊中選出 22 個新創團隊，橫跨智慧醫療、娛樂、交通等領域，應用聚焦在 5G、人工智慧、物聯網、AR/VR 等。

亞太電除提供新創團隊 5G 測試環境、通路平台、商業諮詢、業務合作、資金等資源挹注外，本屆首度進行跨國徵案，與菲律賓 Globe 電信及泰國 AIS 通信 The startups 合作，協助應用落地並打入國際市場。

亞太電 5G 加速器至今邁入第三期，累計超過 400 家團隊報名、28 家新創團隊完成培訓，目前已有多個團隊正在與專網場域進行測試，其中，AI 科技健身教練、奇翼醫電 AI 智慧穿戴微健檢裝置已導入亞太門市，並推升用戶數翻倍成長。

行銷中心副總鄧美慧表示，目前有多個創應用正在進行驗證，其中，有新創團隊開發的娛樂應用，已與文創場地進行 AR、VR 相關測試，預計年底前會推出。

5G 加速器負責人楊騰達指出，亞太電角色是提供 5G 平台，並提高新創團隊應用曝光度，加速應用落地，未來不排除與新創團隊進一步合作，包括資金贊助、技術合作等。