勤誠訂單看至年底 估今年營收年增雙位數

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (12) 日召開法說會，經營層表示，受惠雲端伺服器市場需求持續成長，美、中兩大區域客戶貢獻增加，目前訂單能見度已至年底，有信心全年營收雙位數成長。

勤誠坦言，上半年原物料價格漲勢明顯、毛利率也面臨挑戰，儘管目前原物料價格未出現回落趨勢，不過，公司透過策略性採購、價格協商與內部效率調整等方式，致力將下半年毛利率維持在上半年水準，同時全力衝刺營收。

勤誠表示，下半年美、中兩大白牌伺服器市場需求續強，訂單能見度已到年底，客戶持續導入 Whitley 新平台，另有 AI、Edge Computing、Side Load Storage 等多款新產品，市場關注度高且詢問熱絡，將持續挹注營收。

勤誠目前也與客戶密切合作開發 Eagle Stream 平台的伺服器機殼解決方案，預期明年將接棒成為出貨主力產品。

勤誠投資的嘉義新廠也將在今年底開始試產，預計滿載產能可達 2-4 萬台，再逐步拉升至月產能 8-10 萬台，以滿足美系客戶訂單需求，既有東莞、昆山廠，在中國新基建政策帶動下，可望承接更多當地客戶訂單，推升營收突破百億元。

勤誠第二季營收 23.38 億元，年增 6.3%，稅後純益 1.78 億元，年減 31.8%，每股稅後純益 1.48 元；累計上半年營收 41.57 億元，年增 17.6%，稅後純益 3.03 億元，年減 23.3%，每股稅後純益則約 2.53 元。