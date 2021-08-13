〈財報〉Palantir Q2營收連兩季增近五成 Q3財測優

美國大數據服務公司 Palantir Technologies(PLTR-US)週四 (12 日) 公布第二季營收年增 49%，至 3.76 億美元，優於市場預期，且連續 2 季年增率近五成，看好客戶持續增長下，Palantir 給出優於預期的 Q3 營收展望。

受財報和財測利好推動，Palantir 週四開盤大漲 9%，盤中漲幅一度擴大至 15%，截稿前漲 10%，至 24.75 美元。

2021 年 Q2 財報鍵數據：

營收：3.76 億美元，年增 49%，FactSet 共識預期為 3.6 億美元

Non-GAAP 歸屬普通股股東淨利：9796 萬美元，去年同期為 1317 萬美元

Non-GAAP 稀釋後 EPS：4 美分，去年同期為 1 美分，FactSet 共識預期為 4 美分

Non-GAAP 自由現金流：5000 萬美元

根據財報，Palantir 第二季共簽署 62 筆價值 100 萬美元或以上的合約，其中，有 30 筆合約價值 500 萬美元或以上，有 21 筆合約價值甚至超過千萬。

Palantir 第二季美國企業客戶收入年增 90%，商業客戶數量較上季增長 32%，業務開發主管 Kevin Kawasaki 表示，看好企業客戶數量今年翻倍成長。

疫情期間，政府機構對於數據分析需求大增，連帶提振 Palantir 的政府業務，繼第一季年增 83% 後，Palantir 第二季政府客戶收入年增 66%。

營運長 Shyam Sankar 表示，美國國家核能安全管理局 (NNSA)、海岸警衛隊(USCG)、聯邦航空總署(FAA) 及疾病管制與預防中心 (CDC) 第二季均與該公司簽署合約，政府業務表現十分火熱。

為實現業務多元化，Palantir 上月推出資料收集和分析技術的訂閱服務「Foundry for Builders」，將目標瞄準新創公司。

財測展望：