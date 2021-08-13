 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

TrendForce預測：iPhone 13搭載A15晶片 電池容量更大

鉅亨網編譯羅昀玫
TrendForce預測：iPhone 13搭載A15晶片 電池容量更大 (圖片：翻攝Appleinsider)
TrendForce預測：iPhone 13搭載A15晶片 電池容量更大 (圖片：翻攝Appleinsider)
Tag
蘋果iPhone秋季發表會iPhone 13 ProiPhone 13iPhone 13 Pro Max5 奈米5G 毫米波

週四 (12 日) 研調機構 TrendForce 預測，蘋果將在今年 9 月推出 iPhone 13 系列新機，搭載 5 奈米 A15 晶片，且電池容量更大。

研調機構 TrendForce 對今年蘋果 (AAPL-US) 旗艦新機 iPhone 13 做出預測，大部份的新功能與規格都和之前漏出的傳聞相同。

(圖片：AFP)
蘋果將在今年 9 月推出 iPhone 13 系列新機，搭載 5 奈米 A15 晶片，且電池容量更大 (圖片：Twitter@Apple_Tomorrow)

2020 年蘋果因為新冠疫情延到 10  月才推出 iPhone 12，TrendForce 預測，蘋果今年將回歸正常，於 9 月發布 iPhone 13 系列新機，共推四款機型。

iPhone 13 將搭載蘋果性能更強、功耗更低的 5 奈米 A15 晶片，5G 毫米波機型將會支援更多國家，由於採用更節省空間的內部設計，電池容量也會變得更大。

價格方面，TrendForce 認為 iPhone 13 系列會與 iPhone 12 系列保持一致。

出貨量預測方面，TrendForce 表示，在 iPhone 13 系列推出後，iPhone 的出貨量可能會在 2021 年第三季保持增長態勢，年增約 30%

近期彭博社報導，iPhone 13 的相機重大升級，包括將具備影片版人像模式功能、提供 Apple ProRes 較佳品質格式錄影能力、和一個與濾鏡類似的新系統，以改善照片視覺效果和色調。

(圖片：AFP)
蘋果傳今年不會再推太平洋藍，金色機身也會有所轉變 (圖片：Twitter@Apple_Tomorrow)

今年 7 月還有消息指出，蘋果機身顏色今年不會再推太平洋藍，金色機身也會有所轉變，預測 iPhone 13 Pro 將有日落金、啞光黑、淡玫瑰金及銀色等四色可供選擇。

相關個股

蘋果US-AAPL

相關新聞