大摩警告記憶體產業景氣轉向 大砍美光目標價

在摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 發布名為「記憶體寒冬將至」(Memory-Winter is coming.)的產業報告，大砍美光在內多家記憶體晶片廠評級與目標價後，美光 (MU-US) 週四 (12 日) 盤中重挫逾 7%。

美光股價日線圖 (圖：Google)

大摩表示，雖然價格仍在上揚，但隨著供給追上需求，產業週期為 2019 年來首度自「中期」走向「晚期」，這種階段性轉變通常意味著遠期報酬將面臨挑戰。

大摩還稱，既使需求仍相對強勁，但近期情況不太明朗，導致定價預期下滑，有初步跡象顯示，第四季的定價環境將更具挑戰性。

大摩分析師 Joseph Moore 調降美光股票評至「中立」(equal weight) 評級，同時將目標價下調 30 美元，至每股 75 美元，較先前目標價 105 美元低 28.5%。

Moore 認為，雖然 8 月季度的業績表現仍有上行空間，且可能持續至 11 月，考慮到今年前兩季 DRAM 價格已漲 35%，且今年剩下時間可能維持小幅上揚，在部分客戶庫存增長之下，明年價格恐面臨大幅下跌風險。

美光 6 月底發布財報，估第四季營收將落在 80 億至 84 億美元間，Non-GAAP 稀釋後 EPS 落在 2.2 至 2.4 美元，並預期今年 DRAM 需求將成長逾 20%，供應緊繃狀態估持續至明年底。

市場對半導體業務成長觸頂的擔憂，也使全球第二大記憶體晶片商 SK 海力士 (SK Hynix) 面臨股價崩跌的窘境，過去一週內，SK 海力士已跌逾 18%，目前股價落在 100,500 韓元。

大摩也在同日發布報告，將 SK 海力士下調至「減持」(underweight) 評級，同時將目標價自 156,000 韓元，砍半至 80,000 韓元。