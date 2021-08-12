Mini LED放量帶動 富采Q2轉盈每股賺1.03元 上半年營運同轉正

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，在 Mini LED 出貨放量帶動下，毛利率較上季大增 9 個百分點，營運順利轉盈，上半年也同步轉正，第二季每股賺 1.03 元，上半年 EPS 達 0.65 元；富采並公告，董事會通過由友達董事長彭双浪接任副董。

富采第二季營收 93.65 億元，季增 36%，年增 1.99 倍，毛利率 22.73%，季增 9.1 個百分點，較去年同期轉正，營益率 6.78%，較上季與去年同期轉正；稅後純益 7 億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 1.03 元。

富采上半年營收 162.44 億元，年增 1.49 倍，毛利率 18.88%，營益率 1.88%，雙率均較去年同期轉正；稅後純益 4.4 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.65 元。

富采第一季每股虧損已收斂至 0.38 元，第二季隨著 Mini LED 產品放量出貨，營運淡季不淡，5、6 月營收均衝破 30 億元大關，並屢創新高，加上高階應用產品持續拉升，產品組合有利下，單季營運順利轉盈，上半年也同步轉正。

蘋果最新款 12.9 吋 iPad Pro 共採用超過 1 萬顆 Mini LED，隨著 iPad 新品拉貨動能升溫，加上蘋果下半年傳將推出 2 款搭載 Mini LED 的 MacBook Pro，在產品毛利大幅優於傳統 LED 晶粒下，富采下半年獲利可望持續加溫。

大股東友達 (2409-TW) 持續加大對富采的投資力道，增加集團持股，富采今日董事會也通過，由友達董事長彭双浪擔任副董座一職。