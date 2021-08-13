捷流閥業上半年EPS 3.97元 總座陳宗曉將出任數位長

捷流閥業 (4580-TW) 今 (13) 日公布最新財報，上半年稅後純益 1.55 億元，年減 6.18%，每股純益爲 3.97 元，捷流閥業董事會並通過，現任總經理陳宗曉將轉任數位長，營運長錢佩玲則接下總經理一職，將在 11 月 1 日生效。

捷流閥業第二季營收營收 6.23 億元，毛利率 33.38%，季增 0.09 個百分點，年增 1.93 個百分點，稅後純益 8688 萬元，季增 27.1%，年增 2.31%，每股純益爲 2.22 元。

捷流閥業上半年營收 11.33 億元，毛利率 33.34%，年增 0.94 個百分點，上半年稅後純益 1.55 億元，年減 6.18%，每股純益爲 3.97 元。

展望第三季，捷流閥業看好，目前整體接單仍優於去年同期，不僅如此，近期捷流業務接單捷報頻傳，包括兩岸石化能源產業提高高質化產能擴增、天然氣接收站擴建計畫，以及台灣地區積極投入再生水廠建設，皆係帶動捷流陸續取得石化能源、環保工程等案源訂單，整體營收呈穩健成長趨勢，並於下半年逐步訂單出貨。

同時，捷流閥業現任總經理陳宗曉調整為集團數位長，以其在數位資訊領域的學經歷，整合集團資源並透過數位智能化技術結合旗下閥門產品投入研發與產能提升，為長期策略發展開創營運新格局。