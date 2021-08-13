〈美股盤後〉大摩警告記憶體凜冬將至 美光崩逾6% 費半連六黑

週四 (12 日) 摩根士丹利警告記憶體凜冬將至，美光慘崩逾 6%，費半跌逾 1%，創連續第六個交易日收黑，但道瓊、標普續寫輝煌，為 3 月 15 日以來首次連續三個交易日創下新高。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.05 億例，死亡數突破 433 萬例。美國累計確診超過 3625 萬例，累計死亡數超過 61.8 萬。印度累計確診超過 3207 萬例，巴西累計確診 2024 萬例。

週四 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 14.88 點，或 0.04%，收 35,499.85 點。

那斯達克指數上漲 51.13 點，或 0.35%，收 14,816.26 點。

標普 500 指數上漲 13.13 點，或 0.3%，收 4,460.83 點。

費城半導體指數下跌 38.0 點，或 1.13%，收 3,313.0 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，醫療保健、資訊科技和通訊服務領漲，能源、工業和材料領跌。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主