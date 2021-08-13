〈台股盤後〉跌破萬七大關 險守半年線 本周跌超過540點

美股連三日創新高，但費半則連六跌，持續拖累台股今 (13) 日半導體股走勢，族群全面下殺，記憶體也跌勢慘烈，電金傳產權值股同步急挫，盤面一片綠油油，航運三雄也震盪走低，終場指數重挫 237.83 點，收在 16982.11 點，跌破萬七，險守半年線，成交量 3789 億元，本周累計跌點超過 540 點。

電子權值股方面，僅聯發科、大立光逆勢收紅，鴻海收在平盤價 109 元，台積電則下跌 0.85%，收 581 元；聯電大跌 4%，聯詠、廣達、瑞昱跌幅也超過 3%。

大摩看衰記憶體產業，示警寒冬來臨，衝擊記憶體族群股價，先前漲多的晶豪科、鈺創同步遭打入跌停，威剛、十銓重挫 8%，華邦電大跌 7%，宇瞻跌幅也超過半根停板，南亞科、創見、群聯、愛譜跌幅都超過 3%。

LED 族群表現相對抗跌，龍頭廠富采第二季營運順利轉盈，大漲 7%，也激勵部分個股相對抗跌，榮創上漲 3%，光寶科也站穩盤上。

航運族群走勢震盪，長榮好戲只演上半場，終場下跌超過 4%，萬海也下挫 6.5%，陽明則小跌作收。

法人指出，台股若無法有效站穩半年線，加上近期量能萎縮，需觀察是否能站穩短期均線，不排除持續向下探底。