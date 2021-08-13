雙北市前7月廠辦交易逾209億元 超越去年全年

外銷訂單亮眼，雙北市廠辦交易也顯得強勁，商仲業者統計上市櫃法人大型交易，雙北市廠辦今年前 7 月交易規模 209 億元，總額已超過去年整年的 109 億元，且其中屬於整棟交易的共有 4 件，件數與去年相當，金額規模 69 億元，同樣超過去年全年的 45 億元。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，觀察近二年台北市廠辦交易變化，台北市今年前 7 月廠辦交易規模 149 億元，較去年 64 億元成長 132%，廠辦主要交易區域為內湖區、南港區、北投區，其中內湖區為交易最多區，在市中心商辦供給不足下，企業不斷轉戰內湖，從去年至今年累計交易規模 163 億元，占台北市整體達 76%。

至於整棟廠辦交易部分，也顯現企業總部需求，近 2 年共有 7 件，金額規模為 97 億元，也全部都集中在內湖區，今年 7 月即有今年完工的「長虹新銳科技大樓」以 15.76 億元整棟賣給台灣立訊精密。另外北投士林科技園區也成為近期企業新鎖定區，今年才完工的華固 (2548-TW)「華固創富中心大樓」，就有友華生技 (4120-TW) 以 12.23 億元買下約 1,740 坪、叡揚資訊則以 6.6 億元買下約 928 坪等二筆交易。

新北市則在捷運議題加上工業區立體化政策帶動下，建商積極投入廠辦開發，讓企業有更多佈局的區位選擇。觀察近二年新北市廠辦交易變化，今年前 7 月交易規模 60 億元，也超過去年，主要交易區域在汐止區、中和區、三重區、新店區、土城區，其中，汐止區近二年交易佔新北市整體達 51%，產業擴點由內科東移趨勢明顯，包含今年 6 月惟義以 16.38 億元買下汐止「聯合科技中心 A 棟」整棟廠辦。

柯宏安指出，本土企業在國際間的競爭力越來越強，產業轉型升級快速，對不動產硬體需求，除了供生產製造的廠房外，也開始衍生許多供研發設計甚至總部的科技廠辦需求，另一方面，因土地日益稀少而讓成本變高下，工業土地勢必會有更多朝向立體化開發為新廠辦產品以滿足企業的空間需求，未來隨著捷運發展下，會更有助企業在中心區或外圍區作彈性的策略布局。