〈大聯大法說〉推動五大策略 致力發展永續經營

全球半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (13) 日召開法說會，財務長袁興文表示，公司為因應未來快速變化，決議將永續經營 (ESG) 作為競爭力的重要關鍵，至今已啟動五大策略，包括設立永續長、建立員工持股信託、擴充智慧倉儲、董事會多元化及宣示淨零排放。

袁興文指出，大聯大為落實永續經營及最大化股東權益，已全面審視永續經營，並領先同業採取多項措施，按時序來看，今年初率先設立永續長，由現任友尚集團董事長曾國棟出任，關注全球風險議題。

大聯大也投入人才資本，為提升員工績效，設立員工持股信託，目前已有超過 90% 員工參加，可進一步結合員工績效與資本市場，該持股已交付信託，屬於長期持有，與股東立場一致，並非像是限制性股票、會膨脹股本，員工也可藉此為退休金做打算，是推動員工、股東、社會多贏的方案。

大聯大近年也積極推動智慧倉儲 (Smart Warehouse)，繼香港建置完畢後，今年在中國東莞的基地即將在 9 月建置完畢，屆時將全速運轉，且為因應台灣地區需求成長，也已取得林口土地，規劃在既有廠區的隔壁，擴充倉儲能量，並進入到下一世代的智慧倉儲。

大聯大也爲強化公司治理、提升董事會職能並落實董事多元化目標，今年股東會增加 1 席女性獨立董事，由前中華開發資本資深副總楊鎧蟬出任。

此外，隨著供應鏈越趨重視減碳、零排放，大聯大也由董事長黃偉祥向外界宣示氣候行動目標，承諾大聯大將在 2050 年達成淨零排放 (Net Zero Emissions)，響應《巴黎氣候協定》，也期望在 2030 年，提前實現全集團營運據點包括辦公室及自有倉儲的淨零排放，展現公司積極配合供應鏈的決心。