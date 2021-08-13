瓦城Q2首見虧損 上半年獲利年增逾3成 EPS 4.59元

餐飲業第二季受到疫情嚴峻衝擊，多家連鎖餐飲集團均出現單季虧損，觀光股王瓦城 (2729-TW) 今 (13) 日公布財報，同樣受到重創，首見單季虧損，稅後虧損 1969 萬元，每股虧損 0.86 元，不過，上半年仍繳出獲利成長逾 30% 的成績，稅後純益 1.05 億元，每股純益 4.59 元。

瓦城第二季合併營收 9.27 億元，年減 10.02%，營業毛利 4.43 億元，年減 17.87%，毛利率 47.78%，年減 4.56 個百分點，營業虧損 2135 萬元，年減 125.64%，營益率 - 2.3%，年減 10.39 個百分點，稅後純益 1969 萬元，年減 138.85%，每股虧損 0.86 元。

瓦城上半年合併營收 21.93 億元，年增 3.08%，營業毛利 11.26 億元，年增 3.67%，毛利率 51.36%，年增 0.29 個百分點，營業利益 1.4 億元，年增 14.76%，營益率 6.4%，年增 0.65 個百分點，稅後純益 1.05 億元，年增 31.94%，每股純益 4.59 元。

瓦城表示，在疫情三級警戒期間，強化外帶外送服務量能，拓展線上商城以及各項全新個人套餐策略，有助業績回穩。

隨著國內疫情逐漸受控，開放餐廳內用、疫苗施打普及率提升，配合政府經濟振興政策，以及中秋節慶、連假和百貨賣場的促銷檔次陸續到來，瓦城看好下半年表現。

瓦城強調，在等待全面開放內用時，也開發多元化服務，例如商城上線並推出冷凍商品、自建車隊強化服務量能與品質、外送提供有專屬新品等，成為挹注營收另一動能。