〈大聯大法說〉Q3營收估季減1-5% 拚優於財測 下半年仍優於上半年

全球半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望第三季，財務長袁興文表示，由於部分個人消費電子產品進入庫存調整，營收估季減 1-5%，財測較保守，但公司將力拚營收超越財測高標，下半年營運仍優於上半年。

大聯大第三季財測以新台幣 28 元兌 1 美元匯率計算，預估營收為 1900-2000 億元，季減 1.1-5.1%，年增 11.8-17.7%，毛利率 3.7-3.9%，營益率 1.6-1.8%，稅後純益約 25.62-29.89 億元，每股純益估 1.53-1.78 元。

大聯大指出，第三季個人消費電子廠開始調整庫存及訂單，包括 Chromebook、手機、穿戴裝置等，非個人電子需求持續強勁，但 OEM 受限長短料因素，拉貨也趨於保守，造成第三季營收較上季下滑。

大聯大強調，隨著各類應用面逐步擴張，加上公司掌握車用晶片、電池大廠等代理權，預期相關產品線成長性將優於公司平均，第三季營收有機會超越財測。

細分各產業，副總林春杰表示，由於中國政府嚴打挖礦機市場，PC 繪圖卡需求受影響；Chromebook 則隨著歐美地區陸續解封，市場開始反映實際狀況，供需舒緩；至於筆電下半年還是稍強，成長率約 3-5%。

其他個人裝置方面，林春杰補充，手機市場去年負成長，今年出現反轉，其中，Andriod 系統手機上半年需求強勁，下半年開始調整庫存，蘋果則預計下半年推出新機，挹注全年手機成長，預期今年手機市場年增將達 10%。

至於伺服器、資料中心和高速運算方面，林春杰強調，需求一直增加，不過，電源管理 IC、CPU 等缺料疑慮，恐將影響到第三季、甚至整個下半年的出貨力道。

展望未來，林春杰表示，儘管供應鏈問題相當嚴重，但大聯大將積極解決客戶長短料問題，看下半年營收還是會優於上半年。