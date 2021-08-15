記憶體/面板大廠股東會、7月外銷訂單 本周大事預告

本周股東會由記憶體、面板族群打頭陣，指標大廠旺宏、友達將分別在周二、周四召開股東會，面對近期市場雜音不斷，外界關注公司經營層對下半年營運展望；另一方面，受惠科技電子產品、傳統貨品雙動能帶動，7 月外銷訂單將可望連十七紅。以下是本週大事預告：

〈股東會旺季〉雙 D 族群股東會 聚焦下半年後市展望

迎接下半年消費性電子旺季，但雙 D 族群市場多空雜音紛亂，記憶體族群遭示警寒冬將至、面板廠則面臨報價回落壓力，本周指標大廠旺宏、友達將分別在周二 (17 日)、周四 (19 日) 召開股東會，預期公司經營層也將分別釋出未來景氣展望。

記憶體族群近期遭外資大砍目標價，成為盤面上弱勢族群之一，對此，同為記憶體大廠的華邦電日前強調，目前產能仍持續滿載、供不應求，認為第四季營運也不差，對需求樂觀看待。

面板產業方面，群創日前也召開法說會，面對近期小尺寸電視面板報價反轉向下，群創認為，整體下半年營運仍可用「晴空萬里」形容，產業僅飄來兩片雲，也預期上游 IC 零組件、玻璃基板供應吃緊，將使產業供需維持穩健。

除雙 D 族群重量級股東會外，周二 (17 日) 包含漢唐、台驊投控也將舉行股東會，周三 (18 日) 則有大同、合一、旺矽等接棒，工業電腦大廠研華也預計周四 (19 日) 舉行，周五則有電信大廠中華電、台灣大，以及漢磊、新唐、金寶、華擎等多家科技大廠將召開股東會。

〈股東會旺季〉高端疫苗周二召開 關注國產疫苗進度

國產疫苗各界關注，根據指揮中心規劃，將開放民眾在 8 月 16 日上午 10 點起至 8 月 18 日中午 12 點截止可選擇預約接種高端疫苗，本次預約預計 8 月 23 日起開放接種，至 8 月 29 日止，同時，高端疫苗也將在周二 (17 日) 召開股東會，國產疫苗進度也將是股東會關注重點。

面對國際變種病毒變異株，高端日前也表示，旗下新冠疫苗使用的抗原與佐劑，可以應付多種變異株，並已建置變種病毒株系統庫。

營運方面，高端雖然有認列相關補助金，但第二季稅後仍虧損 1.79 億元，虧損較今年首季、去年同期擴大，每股虧損 0.85 元，累計上半年虧損 3.36 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 1.59 元。

7 月外銷訂單可望連十七紅 低基期紅利逐步消退

經濟部統計處周五 (20 日) 將公布 7 月外銷訂單，受惠科技電子產品、傳統貨品雙動能帶動，統計處表示，依廠商接單狀況來看，外銷訂單可望連十七紅，不過年增幅將持續收斂，低基期紅利逐步消退。

經濟部統計處預估，7 月外銷訂單約達 527-542 億美元，月增幅落在 - 1.9% 到 0.9%、年增幅落在 15.7%-18.9%，將連十七紅。

上半年外銷訂單在電子、傳產雙引擎帶動下，寫下同期最旺，展望全年，統計處認為，在沒有變數的前提下，依過往外銷訂單金額逐季成長趨勢，全年接單金額可望再創高峰。