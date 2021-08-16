上游成本漲價 銅箔基板恐將再掀漲價潮

周一 (16 日) 陸媒報導指出，近期中國環氧樹脂報價再度漲價，價格已逼近人民幣 34000 元 / 噸，這無疑讓下游銅箔基板廠再度承受成本壓力。業內人士預計，面對環氧樹脂漲價壓力，銅箔基板廠一般都會往下游轉嫁，在供不應求的背景下，相關廠商漲價幅度可能將超出原物料的漲幅。

環氧樹脂價格上漲主要受原物料雙酚 A 和環氧氯丙烷價格大幅上漲影響。環氧樹脂作為銅箔基板廠的主要原物料，佔約 25%～30% 的成本比重，其價格走勢直接影響銅箔基板的生產成本。

今年三月份，就因為上游環氧樹脂、銅箔等漲價，銅箔基板廠紛紛上調售價，部分廠商甚至一個月之內兩度漲價。

中國銅箔基板廠在第二季累計調漲報價 10% 以上，已接近歷史高點。現在銅箔基板廠的訂單已經排到今年年底，而且訂單交付週期拉很長，基本上都要 30～45 天。

而這波銅箔基板需求旺主要就是因為各家車廠開始推出電動車，導致大量銅箔供應商將生產重心轉移至鋰電銅箔上，造成銅箔基板供給的緊俏。

隨著多層 PCB 板、HDI 以及 IC 載板等中高階 PCB 產品的市場需求不斷增長，銅箔基板的產值也更進一步推升，再加消費性電子需求上揚，銅箔基板產業量價齊升的趨勢已經明確。

這個好前景已帶動企業獲利大幅成長，如全球第二大銅箔基板廠生益科技上半年營收達人民幣 98.31 億元，年增 43%；純益人民幣 14.15 億元，年增 71%。

生益科技表示，上半年電子產業延續 2020 年以來的強勢反彈，其中消費、電動車等應用領域呈爆發式成長。生益科技未來將配合重要客戶，將產品重點放在高頻、高速、Mini LED 等供應上。