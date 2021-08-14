匯豐：市場不再怕通膨 股市將持續上漲

週五 (13 日) 外媒報導，匯豐財富管理投資長曾偉仙發布的一份報告稱，市場已不再對通膨憂心忡忡，預期股市將持續走高。

曾偉仙以十年期美債殖利率和美股目前的走勢推斷，市場現在更擔憂疫情發展狀況，特別是 Delta 變種病毒，而不是通膨。

曾偉仙表示：「通膨走高的擔憂持續一段時間後，市場似乎已習慣了這個概念，十年期美債殖利率與通膨預期之間存在直接關係，如果預計通膨更高，那麼十年期美債殖利率就會上升，以反映升息可能性，但有趣的是，美債殖利率在 4 月見頂後有所下滑。」

曾偉仙指出，美國 7 月消費者物價指數仍維持年增 5.4% 的高位，10 年期美債殖利率持續下跌，顯示市場對於通膨「除了恐懼本身，已無所畏懼。」

他還提到，儘管通膨預期依然較高，但股市仍持續刷新高。

曾偉仙在報告中提到：「經過更仔細的觀察，標普自 1 月份以來仍在逐月上漲，儘管存在通膨擔憂。即便是在通膨擔憂最高的 5 月和 6 月，股市也實現了正報酬，這一切都表明，金融市場不再擔心通膨上升。」

曾偉仙警告，這並不一定意味著投資者不會因聯準會 (Fed) 縮減量化寬鬆計畫而感到受驚，但 Fed 迄今為止對縮減溝通的管理相當不錯，普遍的看法 (期望) 是疫苗接種獲取成功將促使經濟復甦在下半年持續。

基於此一基本假設，滙豐仍在投資股票，尤其是那些直接與消費者相關的行業，如非必需消費品、金融和房地產類股。不過，他提醒投資者，波動性仍可能定期出現。