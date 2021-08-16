美基建法案快了 成熟市場表態上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國 8 月份消費者物價指數成長放緩，參議院通過 3.5 兆美元預算計畫和 5,500 億美元基建法案，激勵市場情緒，美國股市上漲 0.7%；

2. 歐洲財報報喜，加上美國通膨數據放緩，緩解市場情緒，其中礦業類股因受到中國前景擔憂，而出現下跌，但在其他類股強勁的表現之下，歐洲股市上漲 1.3%。

新興市場

1. 中國監管措施不斷出擊，官方對保險科技平台再度釋放整頓訊號，高盛、摩根大通等機構下調今年 GDP 成長預測，然而市場預期央行降息的情緒下，中國股市仍小幅上漲 0.2%；

2. 印度政府宣布將啟動約 1.35 兆美元的國家基礎建設計畫，且貨幣政策依舊維持寬鬆立場，投資人樂觀的情緒持續引領印度股市創新高，單週上漲 2.1%。

債券市場

1. Delta 病毒蔓延、美國消費者信心降至低點，引起美國 10 年期公債殖利率維持在約 1.28% 的低位，全球政府公債指數維持平盤；

2. 全球高收益債和新興市場債利差維持在接近歷史的低位徘徊，指數價格分別上漲 0.1% 和下跌 0.1%。

原物料、匯率

1. 通膨成長速度放緩，市場對聯準會利率政策轉向的擔憂暫時消散，美元指數貶值 0.3%，而黃金價格則上漲 0.9%；

2. 即便美國總統呼籲 OPEC + 增加產量，以免油價過高，但卻沒有對美國產油企業提出要求，油價幾乎維持平盤，單週小幅下跌 0.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/8/16（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/13）

資料來源: Bloomberg，2021/8/16（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/8/13）

三大市場關鍵事件及分析

1. 內循環障礙多，中國物價起不來

7 月中國生產者與消費者物價年增率分別為 9% 與 1%，儘管廠商面臨原物料等各種成本上漲壓力，仍難以將價格上漲壓力傳導至消費者，顯示中國擴大內需與內循環的路上依然障礙重重。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/11。

2. 利多連發，美元指數回升

美國上週五公佈的勞動數據全方面優於預期、基建法案通過參議院的難關，美國經濟與勞動市場復甦正逼近實質進展，聯準會今年就開始縮減每月購債金額的機率因此升高，並刺激美元指數升值。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/8/11。

3. 美國經濟狀況佳，企業、個人都雨露均霑

美國第二季財報已經公布近 85%，財報結果仍然超出原先極樂觀的預估。在許多企業面臨找尋不到合適員工的同時，有更多人因為預期能找到更好的工作而離職，有助推動薪資近一步成長。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/12。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/8/11。

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