外資連三買群創逾8萬張 航運大買長榮、晶圓代工選聯電

台股今 (16) 日大盤遭遇沉重賣壓，終場下跌 123.34 或 0.73%，收在 16858.77 點，收盤指數並跌破前低，成交值 3329.93 億元。三大法人合計賣超 7.7 億元，外資大買群創 3.1 萬張，已連三買超過 8 萬張，並敲進長榮、聯電各 1.8 萬張，元大金、國泰金買超張數也超過 1 萬張。

觀察籌碼面，外資及陸資今日買超 47.52 億元，投信賣超 11.29 億元，自營商賣超 43.93 億元；在期貨市場上，外資在期貨淨交易口數爲 4039 口，未平倉合約口數空單減少 4013 口，未平倉合約口數降爲 28069 口。

外資今日買超較多個股爲群創、長榮、聯電、元大金、國泰金、永豐金、台玻、華南金、矽格、南亞科；賣超較多個股爲，開發金、友達、大同、陽明、中石化、中鋼、玉山金、長榮航、鴻海、緯創。

投信今日買超較多的個股爲中鋼、富采、華通、聯電、新唐、永豐金、台郡、長榮、仁寶、第一金；賣超較多個股爲，開發金、允強、華邦電、台玻、群創、奇力新、華新、萬海、聯茂、晶豪科。

自營高今日買超較多個股爲中壽、仁寶、緯創、英業達、福懋、亞泥、兆豐金；賣超較多的個股爲中信金、群創、長榮航、杜康 - DR、開發金、中石化、鴻海、奇鋐、中鋼、矽格。

證券分析師黃漢成說，就整體台股走勢來看，今日大盤已跌破半年線，在人氣不繼、市場籌碼混亂不利因素之下，台股技術線型轉劣，縱然股價有反彈，上檔壓力也極沉重，對於台股走勢不利，整理期將更拉長。