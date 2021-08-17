【台新投信】拜登綠色政策出手闊綽 再生能源產業大發利市 ESG環保愛地球相關基金將成搶手貨

台新投信指出，近期西歐、中國鄭州及印度巨大的水患皆反映了氣候變遷的嚴重問題，節能減碳、環境保護已成為全球政府及國際知名企業當務之急。美國總統拜登力推綠色新政，組成環保內閣、用「氣候」拼經濟，喊出 4 年要投入 2 兆美元於環保能源領域的口號，希望為美國打下良好的基礎，期望在 2050 年前，達到 100％清淨能源與零碳排經濟體的目標，成為出口清淨能源的超級大國，可望引爆再生能源的龐大商機，ESG 環保愛地球相關基金將成搶手貨。

台新 ESG 環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，根據拜登的再生能源政策，2035 年達到所有電力零碳排，將擴大風能與太陽能的發電計劃，鼓勵人民安裝太陽能板。在政策大力支撐下，成功帶動美國太陽能需求，2021 年第一季美國太陽能光電系統裝機量達 5GW 以上，年增 46%；預估 2021 年全年裝機量有望增加 24.4GW，較 2020 年大增近 24%。市場並預估，未來 3 年美國新增太陽能裝機量成長將創下新高。

蘇聖峰表示，環保和氣候議題加速全球轉向再生能源，另一方面，再生能源發電成本已接近傳統能源，具基本面及成本優勢，國際能源機構 (IEA) 估計 2030 年前，受惠太陽能及風電的成本持續降低及受各國政府廣泛支持，再生能源將佔全球電力需求的 80%。就長期發展來看，在節能減碳趨勢不可逆之下，分析師更估計未來 20 年有接近 3 兆美元投入再生能源相關產業，建議投資人趁勢布局環保相關基金。

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