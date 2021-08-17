〈高端股東會〉兩大醫院執行混打AZ、莫德納試驗 最快下季有初步結果

高端疫苗 (6547-TW) 總經理陳燦堅今 (17) 日股東會後表示，目前有兩家醫學中心啟動 AZ、莫德納 (MRNA-US) 混打高端新冠疫苗的臨床試驗，預計 3-5 個月會有數據結果。

台灣疫苗短缺，指揮中心日前宣布疫苗開放混打，對於未來高端新冠疫苗是否加入混打行列，對此，陳燦堅指出，疫苗混打在科學上比較沒問題，主要是受法規規範，需要將混打臨床試驗證明送交給法規單位，再進一步審查。

陳燦堅表示，目前台大醫院與林口長庚已啟動混打臨床試驗，將已施打第一劑 AZ 或莫德納的護理人員，追加第二劑高端新冠疫苗，預計 5 個月內有初步數據結果。

國內製程方面，陳燦堅說，由於過去生產腸病毒疫苗批量時，疫苗都是單劑量為主，受到製程影響，首批供應國內的新冠疫苗也是單劑量，後續所有疫苗則將改由多劑量、瓶裝供應。

海外市場布局方面，高端已在巴拉圭執行三期臨床試驗，同時申請當地緊急使用授權 (EUA)，高端表示，由於巴拉圭疫情嚴峻，加上已取得國內 EUA，巴拉圭政府有提出預採購的數量，不過仍需待完成試驗。

另外，高端持續與歐盟專家諮詢會討論三期試驗設計方向，最快有機會年底前啟動，並依循取得歐盟常規藥證。