〈永昕法說〉與兩大次單位新冠疫苗廠洽談 有望爭取代工訂單

永昕 (4726-TW) 今 (17) 日召開線上法說，總經理陳佩君表示，預計明年完工投產的二廠，可代工生產次單疫苗原液，年產能最大上看 10 億劑，目前已透過管道與國際兩大廠接觸、尋求代工合作的機會。

永昕二廠已接近完工，陸續導入機器設備進行試產，預計明年投產後，總產能將較一廠擴大 3 倍，其中，哺乳類生產線初步先建置 2 條 6000 升產線，約有 14-60 次批量、充填線年產則可達 120 批，未來主要以臨床三期及上市產品生產充填訂單為主。

陳佩君指出，次單位疫苗生產過程，不能與其他細胞產線共用或是在同一空間，否則容易引起交叉感染，而二廠可進行次單位疫苗一條龍式生產，包括細胞培養、病毒純化等，且專廠專用。

國際疫苗廠以美國諾瓦瓦克斯 (Novavax) 與法國賽諾菲 (Sanofi) 的次單位疫苗開發進度較快，陳佩君說，確實有透過管道與兩家國際大廠討論代工事宜，不過傾向生產疫苗前段的原液。

陳佩君表示，未來二廠投產後，以初期 6000 升產能來看，疫苗年產量約可達 3-5 億劑、二廠最大可擴至 1.2 萬升，疫苗年產量約 6-10 億劑，符合國際藥廠代工需求。

董事長林榮錦補充，國際藥廠注重產品品質與安全性，單一產品要分散到 5、6 家各國 GMP 廠且同時能維持產品品質非常困難，因此國際藥廠傾向單一公司或是單一生產線，即可滿足需求。