業內外皆美 永昕首季轉盈 每股賺0.85元

永昕 (4726-TW) 今 (13) 日公布財報，受惠本業委託開發暨製造服務 (CDMO) 營收倍數成長，以及認列生物相似藥 LusiNEX 資產轉讓收入，首季雙率雙升，營運也虧轉盈、稅後純益達 1.14 億元，每股純益 0.85 元。

永昕第 1 季營收 2.92 億元，季增 64%、年增 318.28%；毛利率 56.8%，季增 39.26%、年增 45.42%；營利率 39.2%，較去年第 4 季、去年同期負轉正；稅後純益 1.14 億元，較前一季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.85 元。

永昕表示，第 1 季本業 CDMO 業務營收 1.1 億元，年增 1.6 倍，並認列生物相似藥 LusiNEX 資產轉讓收入 1.8 億元，帶動營運好轉，預期在 CDMO 業務穩定引進新案源下，全年可望維持獲利。

永昕出售生物相似藥 LusiNEX 給歐洲藥廠，總合約金 1650 萬美元 (約新台幣 5 億元)，明年首季將認列最後一筆授權金，不過儘管有 CDMO 業務支撐，但新廠持續建置，成本費用高，明年營運仍有挑戰。

永昕二廠預計今年第 3 季導入製程設備並開始試車，今年底廠區興建完成、2022 年下半年投產，將於 2023、2024 年陸續取得美國 FDA、歐洲 EMA 及日本 PMDA 的查廠認證。