當沖占比連三個月突破4成 金管會解析建議延長主因

航運股之前當沖火熱，帶動當沖占比連續三個月突破 4 成，近期雖然當沖因為稅制議題未定而降溫，但是金管會今 (17) 日重申建議延長 5 年，證期局副局長郭佳君表示，舉辦過公聽會經由學者建議，及證交所所提的評估報告，才建議可再延長當沖降稅 5 年。

立法院 2017 年修正通過證交稅條例修正案，從當年 4 月 28 日起，將當沖交易證交稅稅率，從原本千分之 3 降為千分之 1.5，實施一年，到 2018 年 4 月 27 日止。後來再度修法延長 3 年 8 個月，到今 (2021) 年 12 月 31 日止，即將再度屆滿，因此當沖降稅是否再度延長，近期引發熱議，當沖降稅延長傳出力拚於 8 月底定案。

當沖降稅、加上台股今年上半年強強滾，從證期局統計數據可看出，今年當沖相當火熱，今年 1 月當沖的日均成交金額 1279.76 億元，年成長 211%；除了 3 月年成長率未翻倍、僅有 84% 以外，之後每個月的當沖日均成交金額與去年同期相比全都倍增成長，5 月起的當沖日均成交金額更是連續三個月突破 2000 億元，其中 5 月衝出日均 2322.02 億元、年成長率高達 319% 最為搶眼。

若以平均每日當沖戶數來看，今年第一季才約 11、12 萬之譜，但是在航海王於 4 月下旬開始破風揚帆起，4 月每日平均當沖戶數激增到 15.8 萬人，5 月突破 20.3 萬戶，6 月雖然微降、但仍有 19.8 萬戶，7 月更衝出 21.2 萬戶。

當沖占大盤當沖占比部分，據證期局統計，去年 1-4 月，當沖占比都尚未突破 3 成，一直到去年 5 月才首度攀上 31.07%；今年不但站穩 3 成以上，且在航海王當沖火熱帶動下，5 月起連續三個月當沖占比都超過 4 成，分別為 44.29%、44.28%、46.39%。

郭佳君表示，無論當沖日均量、戶數、占比，今年跟去年比都大幅成長很多，因此金管會重申對當沖降稅建議延長 5 年。

媒體關切上次延長 3 年多，為何此次建議 5 年，郭佳君表示，稅制並沒有規定一定要延長幾年，權證降稅就是 5 年。而金管會先前針對當沖降稅曾舉辦公聽會，學者跟證交所都建議 5 年，主要是考量依照國發會國內平均景氣循還就是 5 年時間，且依照歷史經驗觀察，集中市場的景氣循環也大概是 5 年的時間，所以才建議 5 年。