總太台中水㓓經貿園區兩建案將進場 今、明年業績樂觀

建商總太 (3056-TW) 召開法說會，對於今年在台中市有多個建案相繼入帳，加上還有水㓓經貿園區兩個建案進場，2021 及 2022 年的業績展望審慎樂觀看待。

總太目前手中個案銷售已近完銷，其中台中北屯區「總太 2020」總銷 60.5 億元，目前銷售率達 99%；北屯區「共好 MELODY」總銷金額 22 億元，銷售率 95%，預計 2022 年完工；北屯區「總太聚作」總銷 67 億元，銷售率 98%，預計 2022 年完工。

此外，總太的台中南屯區「女王萬歲」總銷 10.1 億元，目前銷售率 94%，預計 2023 年完工；北屯區「心之所向」總銷金額達 155 億元，目前銷售率 52%，預計 2025 年完工。

公司指出，2022 年「共好 MELODY」第一季及「總太聚作」第三季可望取得使照，未來三年總太將聚焦在個案開發、新案銷售及土地購置三大方向，會是未來三年重點。

投資人關心原物料成本上漲，是否影響 2021、2022 年的獲利，董事長翁毓羚指出，「共好 MELODY」銷售已進入尾聲，在營造成本及銷售業績，都是滾動式檢討，成本已先鎖定住，原物料上揚不會侵蝕獲利。

總太 2021 上半年營收 35.93 億元，毛利率 29.22%，稅後純益 7.22 億元，每股純益達 3.43 元。