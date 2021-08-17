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金管會送證券商大利多 全數可辦理OSU外幣帳戶保管

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金管會送證券商大利多 全數可辦理OSU外幣帳戶保管。(鉅亨網資料照)
金管會送證券商大利多 全數可辦理OSU外幣帳戶保管。(鉅亨網資料照)
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券商證券商OSU外幣帳戶

為進一步擴大證券商國際證券業務分公司 (OSU) 的業務，提供 OSU 客戶多元化選擇，金管會今 (17) 日宣布，放寬 OSU 可以辦理外幣帳戶保管業務的證券商淨值標準，將由現行新臺幣 100 億元以上調降至 40 億元以上。證期局表示，目前有 19 家券商辦理 OSU 業務，其中，9 家淨值在百億元以上，此次放寬後，等於 19 家券商全數都可辦理外幣帳戶保管。

金管會表示，2014 年 2 月開放證券商設置 OSU 辦理國際證券業務，並依業務複雜度採分級管理，淨值達 40 億元以上未達 100 億元的 OSU 僅可以辦理經紀、自營、承銷及匯率以外的外幣衍生性商品業務，尚不可以辦理帳戶保管、財富管理及匯率類的外幣衍生性金融商品等業務。

證期局副局長郭佳君表示，本次考量已開辦 OSU 帳戶保管業務的證券商，其近年外幣帳戶保管金額有逐年成長趨勢，據證期局統計，2014 年 2 月開辦時，OSU 外幣帳戶保管金額才 136 萬美元，七年以來成長至今年 6 月底止，保管金額已達 5369 萬美元，顯示帳戶保管業務客戶需求日益增加。

郭佳君表示，為利完善證券商 OSU 服務功能、增加客戶交易的便利性及降低交割風險，因此進一步放寬證券商 OSU 得辦理外幣帳戶保管業務之淨值門檻。

不過，郭佳君提醒，OSU 辦理帳戶保管業務，應建立相關控管機制，包括開設外匯存款專戶存放客戶款項，不得提領現金；其資金的移轉，除依客戶委託為其辦理 OSU 業務應支付款項外，不得動用之；客戶專戶資金與其自有財產，應分別獨立，以維投資人權益。

郭佳君表示，符合本次放寬資格證券商，其 OSU 如擬新增帳戶保管業務，應依本辦法第 3 條第 1 項之規定，檢具指定書件先送臺灣證券交易所審查並轉報金管會核准。

郭佳君解釋，本次放寬證券商 OSU 得辦理外幣帳戶保管業務的淨值門檻，將有助於 OSU 客戶資金撥轉彈性及增加客戶交易的便利性，協助推展證券商 OSU 業務與國際接軌，提升證券商的國際競爭力。