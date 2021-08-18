〈美股盤後〉台積電ADR挫跌 道瓊收黑終止連五紅

週二 (17 日) 7 月零售銷售數據大幅低於預期，加上變種病毒 Delta 致疫情反彈，引發對全球復甦的擔憂，中國監管引發市場巨震，道瓊午盤一度下跌逾 500 點，終場收黑逾 280 點，結束連續五個交易日創新高的走勢。台積電 ADR 挫跌逾 3%，費半收跌近 2%。

政經消息方面，聯準會主席鮑爾週二稱，經濟復甦尚未完成，目前尚不清楚 Delta 變種病毒是否會對經濟產生重要影響，人們須拭目以待。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週一警告，中概股存在一定風險，他已要求 SEC 幕僚暫時停止批准中國企業透過借殼上市在美國上市，希望投資人能得知更多企業結構的訊息。

中國市場監管總局週二就《禁止網絡不正當競爭行為規定 (公開徵求意見稿)》公開徵求意見，從禁止公司使用數據的方式，到杜絕虛假產品評論，做出廣泛限制，此消息拖累中概股。

地緣政治風險方面，美軍撤離後，阿富汗迅速淪陷、舉國再次淪入塔利班之手，美國總統拜登因此舉飽受批評，美國參議院外交委員會主席 Robert Menendez 表示，將舉行有關拜登政府執行阿富汗撤軍計畫的聽證會。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.08 億例，死亡數突破 437 萬例。美國累計確診超過 3695 萬例，累計死亡數超過 62.3 萬。印度累計確診超過 3225 萬例，巴西累計確診 2037 萬例。

紐西蘭宣布全國封鎖 3 天，中國近期因疫情部分關閉全球第 3 繁忙貨櫃港，在美國，上周有佛州等五個州的確診數創歷史新高，隨著住院人數的增加，美國醫療量能拉響警報。

週二 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 282.12 點，或 0.79%，收 35,343.28 點。

那斯達克下跌 137.58 點，或 0.93%，收 14,656.18 點。

標普 500 指數下跌 31.63 點，或 0.71%，收 4,448.08 點。

費城半導體指數下跌 65.8 點，或 1.98 %，收 3,256.8 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，醫療保健、房地產和必需消費品板塊領漲，非必需消費品、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

持續更新

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