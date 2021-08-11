理想港股上市熱 國際市場超額認購7.9倍 香港市場5.5倍

周三 (11 日) 理想汽車 (2015-HK) 發佈公吿指出，於香港上市交易的股票當中國際銷售部份已獲得超額認購，相當國際銷售可供認購股份總數約 7.9 倍。另一方面，香港銷售的部份同樣呈現超額認購，約 5.5 倍。

這次於香港掛牌將在全球發售 1 億股股票，其中香港發售 1000 萬股，國際發售 9000 萬股，另設有 15% 超額配股權。最終掛牌價定為每股 118 港元，A 類普通股每筆買賣單位為 100 股。高盛及中金公司為聯席保薦人，將於 8 月 12 日於港交所 (388-HK) 上市。

假設超額配售權未能行使，依掛牌價每股 118 港元計算，理想將募資約 115.519 億港元。

(圖片: AFP)

公司計劃將該款項收取淨額約 45% 將於未來 12～36 個月分配至研發用途。約 45% 預期將用於為未來 12～36 個月擴大基礎設施、市場行銷及宣傳提供資金；約 10% 預期將於未來 12 個月用作營運資金及其他一般公司用途，以支持公司的業務營運及增長。

若超額配售權全數執行，將額外發行 1500 萬股 A 類普通股，募資淨額約 17.424 億港元。

港資券商預期，依照目前散戶申請情況來看，至少抽中一個交易單位的中籤率達 50%。

